Власти Иркутской области проверят связь лесных пожаров с незаконными рубками

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Иркутской области проверит связь природных пожаров с нелегальными рубками леса, результаты планируется получить к концу 2019 года. Об этом сообщил в среду ТАСС временно замещающий должность замминистра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов.

Общественники и экологи ранее высказывали мнение о том, что пожары в лесах Иркутской области могли устраиваться намеренно, чтобы скрыть следы незаконных рубок.

"Мы решили провести работу, чтобы именно документально все подтвердить, опровергнуть теорию, что [лесные пожары] связаны с незаконными рубками. [Проводится] сопоставление конкретных мест незаконных рубок с очагами лесных пожаров. Берется карта пожаров, карта незаконных рубок, места сопоставляются, даты сопоставляются, когда была незаконная рубка, и когда - пожар. Плюс ко всему хотим приобщить к этому дистанционный мониторинг, это система космического мониторинга лесов", - сказал Филиппов, уточнив, что результаты планируется получить до конца 2019 года.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 25 тыс. га, утром в среду она составляет более 675 тыс. га. По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в связи с отсутствием осадков на территории северных и верхнеленских районов улучшение лесопожарной обстановки не ожидается. В зоне задымления находится 37 населенных пунктов. С 1 августа на тушении лесных пожаров в Иркутской области работает авиация МЧС России и Минобороны.