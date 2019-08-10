Власти Ачинского района ввели ограничение на посещение лесов после взрывов на арсенале

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Ограничение на посещение лесов введено в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу вновь прогремели взрывы на военном складе, сообщается в субботу на сайте районной администрации.

"Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время на местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки", - говорится в сообщении.

При обнаружении снарядов или других опасных предметов граждан просят обращаться по телефонам горячей линии: 8(39151)6-13-49; 8(39151)6-13-99.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последней информации, пострадали десять человек. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что возникший после взрывов пожар ликвидирован.

5 августа на этом же военном складе произошел пожар и начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб.