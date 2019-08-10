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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Власти Ачинского района ввели ограничение на посещение лесов после взрывов на арсенале

При обнаружении снарядов или других опасных предметов местных жителей попросили обращаться по телефонам горячей линии

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Ограничение на посещение лесов введено в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу вновь прогремели взрывы на военном складе, сообщается в субботу на сайте районной администрации.

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"Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время на местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки", - говорится в сообщении.

При обнаружении снарядов или других опасных предметов граждан просят обращаться по телефонам горячей линии: 8(39151)6-13-49; 8(39151)6-13-99.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последней информации, пострадали десять человек. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что возникший после взрывов пожар ликвидирован.

5 августа на этом же военном складе произошел пожар и начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб.

Теги
РоссияКрасноярский крайПожар на территории воинской части в Северодвинске
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