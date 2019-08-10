В двух городах Иркутской области зафиксировано превышение ПДК вредных веществ

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировано из-за лесных пожаров в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 10.08.2019 года: город Киренск <…> - превышение ПДК отмечается в шести пробах (по трем веществам - прим. ТАСС): диоксид серы в 1,04 раза, оксид углерода в 1,2 раза, диоксид азота в 1,1 раза. <…> Город Усть-Кут <…> - превышение ПДК отмечается в одной пробе - оксид углерода в 1,2 раза", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что мониторинг качества воздуха из-за задымления от лесных пожаров проводится в городах Усть-Кут, Киренск, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.