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В двух городах Иркутской области зафиксировано превышение ПДК вредных веществ

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, причиной превышения являются лесные пожары

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировано из-за лесных пожаров в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 10.08.2019 года: город Киренск <…> - превышение ПДК отмечается в шести пробах (по трем веществам - прим. ТАСС): диоксид серы в 1,04 раза, оксид углерода в 1,2 раза, диоксид азота в 1,1 раза. <…> Город Усть-Кут <…> - превышение ПДК отмечается в одной пробе - оксид углерода в 1,2 раза", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что мониторинг качества воздуха из-за задымления от лесных пожаров проводится в городах Усть-Кут, Киренск, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.

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РоссияИркутская область
Лесные пожары в России
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