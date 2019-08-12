Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Новосибирской области, сообщается в понедельник на сайте регионального УМВД.

"Сегодня около 14 часов 62-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигался по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Барнаула в направлении города Новосибирска и на 92-м км автодороги при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем Mazda MPV. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира автомобиля Suzuki (мужчина и женщина). В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя и трое пассажиров - две женщины из автомобиля Mazda и женщина из автомобиля Suzuki", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.