При обрушении грунта в ходе реконструкции аэропорта Новосибирска пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Пятеро рабочих пострадали при обрушении грунта в ходе ремонтных работ по реконструкции аэропорта Толмачево в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

"За помощью обращались пять человек. Все осмотрены, есть подозрения на травмы. По крайней мере у троих никаких телесных повреждений нет", - сказал собеседник агентства.

Следователи направлены на место ЧП для выяснения его обстоятельств. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, ведутся поиски других возможных пострадавших.