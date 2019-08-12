Власти Кузбасса приняли решение об увеличении взносов на капремонт более чем на 60%

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Взносы на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в Кузбассе с 1 сентября 2019 года будут увеличены более чем на 60% - с 4,13 руб. с одного квадратного метра до 6,71 руб. за квадрат жилья. Соответствующее постановление правительства Кемеровской области опубликовано в понедельник.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года", - говорится в тексте документа.

Тариф на капремонт в Кузбассе не индексировался в течение двух лет и является одним из самых низких в регионах страны. "Утвержденный в настоящее время тариф ниже рассчитанного в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России, <…> поэтому было предложено [и решено] установить [размер взноса] 6,71 руб. за кв. м", - пояснили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Вопрос о повышении взносов на капремонт в Кузбассе в течение двух лет активно поднимался членами регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их мнению, действующий тариф мог бы привести к банкротству регионального оператора и срыву программы капремонта, так как не покрывал необходимого объема затрат. Как сообщил ТАСС член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов, дефицит областной программы капремонта при прежних тарифах на ближайшие шесть лет составляет порядка 7 млрд рублей.

"При действующем тарифе в размере 4,13 руб. на кв. м дефицит программы [капитального ремонта в Кузбассе] составляет около 7 млрд руб. до 2024 года. Решение поднять тариф решает только частично эту проблему, [при тарифе 6,71 руб. на кв. м] дефицит останется в пределах 4 млрд рублей, поэтому мы сегодня говорим о том, что тариф должен быть еще раз поднят в этом году. Если мы не сделаем тариф, который будет финансово обеспечивать программу, то со следующего года вступает в силу ограничение правительства РФ, по которому тариф сможем повышать только на коэффициент инфляции", - пояснил Скворцов.

Собеседник агентства также добавил, что работу по обеспечению финансовой устойчивости регионального оператора капитального ремонта в Кузбассе следует проводить системно. В частности, областному парламенту необходимо рассмотреть поправки в региональный закон, которые бы позволяли компенсировать из бюджета выпадающие доходы. Они возникают у регоператора из-за того, что жители старше 70 лет освобождены от уплаты взносов за капремонт. "Проект соответствующего закона уже разработан", - добавил он.