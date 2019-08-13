{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавшая от поджога платья девочка в Новокузнецке остается в тяжелом состоянии

По словам медиков городской больницы, необходимости в транспортировке ребенка в другие клиники региона нет

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, получившая сильные ожоги тела из-за поджога детьми ее одежды в Новокузнецке, остается в тяжелом состоянии. В медучреждении есть все необходимое оборудование и медикаменты для лечения ребенка, сообщил ТАСС во вторник заведующий ожоговым отделение Новокузнецкой городской больницы №1 Алексей Тузовский.

На эту тему

"Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, по своему состоянию получает лечение. Ожоговое отделение оснащено современным медицинским оборудованием, необходимым для лечения данной патологии", - сказал он.

Тузовский отметил, что необходимости в транспортировке пациентки в другие клиники региона нет. Все необходимое лечение ребенок получает бесплатно за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пятилетняя девочка 7 августа гуляла в частном секторе Новокузнецка с двумя соседками девяти и одиннадцати лет, одна из которых играла с зажигалкой и по неосторожности подожгла платье самой младшей из подруг. Испугавшись огня, дети убежали. Девочка в горящей одежде смогла дойти до калитки своего частного дома, ее отец вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с сильными термическими ожогами.

Региональный Следственный комитет в Кузбассе начал проверку по факту инцидента, расследование причин происшествия взял на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Теги
РоссияКемеровская область
Методика российских ученых позволит снизить риск получения травм при гололеде
В Томском политехническом университете разработали курс развития равновесия у людей с ограниченными возможностями здоровья
Читать полностью