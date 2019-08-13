Пострадавшая от поджога платья девочка в Новокузнецке остается в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, получившая сильные ожоги тела из-за поджога детьми ее одежды в Новокузнецке, остается в тяжелом состоянии. В медучреждении есть все необходимое оборудование и медикаменты для лечения ребенка, сообщил ТАСС во вторник заведующий ожоговым отделение Новокузнецкой городской больницы №1 Алексей Тузовский.

"Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, по своему состоянию получает лечение. Ожоговое отделение оснащено современным медицинским оборудованием, необходимым для лечения данной патологии", - сказал он.

Тузовский отметил, что необходимости в транспортировке пациентки в другие клиники региона нет. Все необходимое лечение ребенок получает бесплатно за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пятилетняя девочка 7 августа гуляла в частном секторе Новокузнецка с двумя соседками девяти и одиннадцати лет, одна из которых играла с зажигалкой и по неосторожности подожгла платье самой младшей из подруг. Испугавшись огня, дети убежали. Девочка в горящей одежде смогла дойти до калитки своего частного дома, ее отец вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с сильными термическими ожогами.

Региональный Следственный комитет в Кузбассе начал проверку по факту инцидента, расследование причин происшествия взял на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе.