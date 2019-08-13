Добровольцы ОНФ помогут защитить населенные пункты Иркутской области от лесных пожаров

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Сводный отряд движения "Молодежка ОНФ" в составе более 120 человек из разных регионов страны приступили к опашке территорий вблизи населенных пунктов в Иркутской области, чтобы не допустить перехода огня от лесных пожаров на населенные пункты. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе движения, добровольцы планируют пробыть в Иркутской области до 19 августа.

"Сводный отряд "Молодежки ОНФ" приступил к работе в пяти удаленных районах Иркутской области, где бушуют пожары. Это более 120 участников, которые поделены на группы, каждая работает на отведенной территории. <…> В течение недели они будут проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения пожаров на населенные пункты. Ребята занимаются опашкой территорий вблизи населенных пунктов и созданием минерализованных полос", - сказали в пресс-службе.

В Усть-Кутский район направились добровольцы из Иркутска, в Киренский - группа из Бурятии, в Казачинско-Ленский район - из Республики Тыва, в Качугский - из Хакасии. Кроме того, отряд из студентов Иркутска будет работать на острове Ольхон на озере Байкал.

"Довольно большое количество молодых людей из разных регионов страны изъявляют желание выезжать в районы ЧС для оказания посильной помощи. Второй раз за последний месяц сводный отряд "Молодежки ОНФ" выезжает в Иркутскую область. Сначала участники нашей команды помогали жителям на юге региона восстанавливать хозяйственные постройки после наводнения. Теперь не дают пожарам переброситься на населенные пункты. Последствия пожаров, когда в считанные часы сгорали целые деревни, мы видели в Забайкальском крае, где работали в апреле этого года. Поэтому сейчас в Иркутской области главной своей задачей мы поставили именно опашку и создание минерализованных полос", - процитировали в пресс-службе руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича.

Площадь природных пожаров в Иркутской области, по данным на утро вторника, составляет более 774 тыс. га. Очаги находятся на севере области, где продолжительное время не было осадков. Накануне в некоторых из этих районов пошли дожди.