Омская область одна из первых стала применять инновационный асфальт в рамках нацпроекта

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Дорожные службы Омской области одними из первых в России начали применять при ремонте дорог инновационный асфальт, стандарт которого установлен национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Омской области.

"В этом году Омская область стала одним из первых субъектов России, где дорожники используют новые смеси в соответствии с предварительным национальным стандартом. Сейчас он применяется параллельно с действующим стандартом, а с 2020 года использование новых смесей при ремонте автомобильных дорог станет обязательным по всей стране", - говорится в сообщении.

Новые смеси изготавливаются по инновационной технологии, благодаря которой используемый щебень становится кубовидным, а не овальным, как раньше. "Щебень, дробленный в виде кубиков, лучше соприкасается, отчего смесь становится более жесткая, с прочным каркасом и может выдержать более жесткие нагрузки", - цитирует пресс-служба главного инженера компании "Омскавтодор" Александра Рафальского.

Полученные материалы, по рекомендации Росавтодора, применяются для дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта. "После того, как смесь уложена, мы ждем от суток до трех, а после специалисты нашей лаборатории совместно с лабораторией Управления дорожного хозяйства Омской области и "Стройконтролем" выезжают на дорогу и отбирают керны (пробы - прим. ТАСС). Эти керны испытывают каждый в своей лаборатории, а затем сравнивают показатели. Если показатели проходят по нормам, то объем выполненных работ принимается ", - рассказал Рафальский. В противном случае подрядчик должен устранить недостатки за счет собственных средств.

Власти Омска начали активно ремонтировать дороги в 2016 году после того, как жительница города в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. В Омской области в 2019 году на реализацию нацпроекта направлено 3,2 млрд рублей. В 2020 году финансирование составит 3,8 млрд рублей, в 2021 - 6,7 млрд рублей.