Власти Кузбасса предложили запретить рекламу и выдачу микрозаймов в ТЦ и на вокзалах

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кемеровской области предложили внести изменения в федеральный закон о микрофинансовых организациях и запретить выдачу займов и рекламу микрокредитов в местах массового скопления людей - в торговых центрах, автобусах и на остановках общественного транспорта. Соответствующее предложение направлено в Госдуму, сообщил во вторник журналистам замгубернатора региона Константин Венгер.

"Понимая, что граждане иногда совершают спонтанные покупки в кредит, поддавшись эмоциям и не оценив взвешенно все финансовые риски, мы вышли в Госдуму с инициативой наложить запрет на распространение рекламы и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей - это вокзалы, аэропорты, торговые комплексы, рынки, магазины, остановочные павильоны. <...> На наш взгляд, это может стать одним из действенных способов в борьбе с закредитованностью населения", - сказал Венгер.

Он пояснил, что на сегодня складывается тенденция к необоснованной закредитованности населения и росту объемов потребительского кредитования граждан. Доступные и простые в оформлении микрозаймы также популярны у населения.

"По данным Центрального банка РФ, объем выданных потребительских кредитов жителям Кемеровской области за шесть месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21% и составил 104,3 млрд рублей. На каждого кузбассовца приходится почти 98 тыс. рублей кредитного долга. Растет число людей, которые обслуживают не один, не два кредита, а более", - отметил Венгер.

В настоящий момент законодательную инициативу Кузбасса уже поддержали власти восьми регионов - Томской, Новосибирской, Тюменской и Нижегородской областей, а также Алтайского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев.