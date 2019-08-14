Жителей пострадавшей от взрывов Каменки призвали вернуться домой

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края призвали жителей деревни Каменки в Ачинском районе, где на военном арсенале произошли взрывы, вернуться домой, так как в их домах нужно провести ремонт. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Ачинского района.

"По решению краевого оперативного штаба по ликвидации ЧС жителям деревни Каменки, которые разместились у родственников в городе Ачинске и других населенных пунктах района, рекомендовано возвращаться в свои дома в связи с необходимостью проведения в их квартирах ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

По данным администрации, ежедневно в 14:00 (10:00 мск) от пункта временного размещения в поселке Малиновке будут отходить автобусы в Каменку. Также жители деревни смогут добраться до населенного пункта автобусами из Ачинска.

Первые взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, еще 14 пострадали, шестеро были госпитализированы. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Тогда пострадали 25 человек.

За материальной помощью обратились более 1,2 тыс. жителей района, чье имущество пострадало от взрывов. За счет бюджета края к 25 августа планируется восстановить школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Восстановлением жилого фонда поселка будет заниматься региональное правительство совместно с Министерством обороны РФ.