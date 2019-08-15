В Лесосибирске из-за пожара эвакуировали жильцов двухэтажного дома

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Двухэтажный жилой дом загорелся в Лесосибирске Красноярского края, из-за пожара девять человек были эвакуированы. Об этом сообщили в четверг журналистам в региональном главке МЧС.

"[Произошло] загорание деревянного двухэтажного дома, двух квартир и кровли по всей площади <…> Эвакуированы 9 человек", - сказали в ведомстве. Общая площадь пожара составила 720 квадратных метров. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники.

Пожар возник в 12:08 (08:08 мск), через 33 минуты пожарные локализовали возгорание. Погибших и пострадавших нет.