{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лесосибирске из-за пожара эвакуировали жильцов двухэтажного дома

Площадь возгорания составила 720 кв. метров

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Двухэтажный жилой дом загорелся в Лесосибирске Красноярского края, из-за пожара девять человек были эвакуированы. Об этом сообщили в четверг журналистам в региональном главке МЧС.

"[Произошло] загорание деревянного двухэтажного дома, двух квартир и кровли по всей площади <…> Эвакуированы 9 человек", - сказали в ведомстве. Общая площадь пожара составила 720 квадратных метров. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники.

Пожар возник в 12:08 (08:08 мск), через 33 минуты пожарные локализовали возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Томской области восстановлено авиасообщение с городом Кедровый, прерванное 13 лет назад
В 2006 году пожар уничтожил местный аэропорт
Читать полностью