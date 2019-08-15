Обязанности главы Барнаула будет исполнять первый заместитель руководителя города Франк

БАРНАУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка, сообщается в четверг на официальном сайте администрации города.

Глава Барнаула Сергей Дугин в четверг написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Дугин назвал принятое решение обдуманным и отметил, что неоднократно обсуждал его с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

"Решение принято сегодня в соответствии с Уставом городского округа-города Барнаула депутатами Барнаульской городской Думы в связи с отставкой по собственному желанию главы города Барнаула Сергея Дугина. Депутаты поддержали предложение губернатора Алтайского края Виктора Томенко о назначении Вячеслава Франка на должность исполняющего обязанности главы города", - говорится в сообщении.

Голосование проводилось опросным путем. В нем приняли участие представители всех фракций, проголосовало 34 депутата: 32 - "за", 2 воздержались. Решение о поддержке кандидатуры Вячеслава Франка было принято большинством голосов и вступило в силу с момента принятия.

63-летний Дугин руководил администрацией города с декабря 2015 года.