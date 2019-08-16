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Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Инцидент произошел в поселке Култук Иркутской области
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© Сайт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Катер врезался в четверг вечером в пирс на Байкале, погибли два человека. Об этом сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

"По предварительным данным, 15 августа 2019 года около 23 часов по местному времени (18:00 мск) в акватории озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района (Иркутской области - прим. ТАСС) произошло столкновение катера типа "Амур" с бетонированным пирсом. В результате данного происшествия двое мужчин, находившиеся в катере, получили множественные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту начата проверка, добавили в ведомстве.

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