Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Катер врезался в четверг вечером в пирс на Байкале, погибли два человека. Об этом сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

"По предварительным данным, 15 августа 2019 года около 23 часов по местному времени (18:00 мск) в акватории озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района (Иркутской области - прим. ТАСС) произошло столкновение катера типа "Амур" с бетонированным пирсом. В результате данного происшествия двое мужчин, находившиеся в катере, получили множественные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту начата проверка, добавили в ведомстве.