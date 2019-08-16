Депутаты гордумы выберут главу Барнаула до конца 2019 года

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Барнаульская городская дума выберет нового главу города, который сменит ушедшего в отставку мэра Сергея Дугина, до нового года. Планируется, что выборы пройдут в декабре, сообщили в пятницу ТАСС в барнаульской мэрии.

Сергей Дугин в четверг написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Он назвал принятое решение обдуманным и отметил, что неоднократно обсуждал его с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

"До конца года у Барнаула появится новый глава. Депутаты должны на ближайшем заседании думы [30 августа] проголосовать за отставку [Дугина]. Предполагается, что на следующем заседании думы, будет объявлено о начале конкурса на пост главы. После официального оформления отставки в течение 60 дней будут приниматься заявки на участие в конкурсе [на пост главы города]. <…> На декабрьской сессии, соответственно, должно пройти утверждение кандидатуры", - сказал собеседник агентства.

В администрации Барнаула в пятницу состоялась прощальная встреча Дугина с Томенко, а также со спикером заксобрания региона Александром Романенко, главами районов города и коллективом администрации. Дугин подчеркнул, что благодарен властям региона за поддержку все то время, которое он проработал на своем посту.

"Сергей Иванович [Дугин] честно, ответственно и эффективно работал в течение четырех лет, <...> это была работа, направленная на развитие городского хозяйства, обеспечение реагирования на внешние и порой непредсказуемые требования. Объективные улучшения по разным направлениям дел видны невооруженным глазом. Наверное, не все удалось сделать, как хотелось, <...> но не надо забывать о естественных ограничениях, в рамках которых работает городская администрация", - подчеркнул во время встречи Томенко.

Руководители Барнаула

Предыдущий глава Барнаула Игорь Савинцев, руководивший городом до Дугина с 2010 по 2015 год, в августе 2015 года подал заявление об отставке "по состоянию здоровья". Против Савинцева было возбуждено уголовное дело, и он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно: по данным следствия, он подготовил и подписал документы по предоставлению в аренду себе и родственникам пяти муниципальных земельных участков.

Предшественник Савинцева - Владимир Колганов, руководивший городом с 2003 по 2010 годы, также был фигурантом уголовного дела, закрытого в 2011 году, по передаче муниципального имущества в доверительное управление частным компаниям. Экс-губернатор Александр Карлин подписал указ об отрешении от должности Колганова из-за неисполнения обязанностей. В 2010 году были приняты поправки в устав Барнаула, предполагающие отказ от процедуры всенародных выборов мэра города.

Первым руководителем Барнаула с 1991 по 2003 год был Владимир Баварин. В 2003 году он погиб в автомобильной катастрофе.