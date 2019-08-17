"Авиалесоохрана" в регионах России потушила за сутки лесные пожары на площади 59 тыс. га

ТАСС, 18 августа. Специалисты потушили в регионах России за сутки 53 лесных пожара на общей площади 58,8 тыс. га. Об этом говорится в сообщении, распространенном федеральной "Авиалесоохраной" в воскресенье.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 тыс. 809 га, - говорится в сообщении. - На 00:00 мск 18 августа на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 104 тыс. 341 га, по которым проводились работы по активному тушению".

Как уточняет ведомство, больше всего пожаров - 31 - действует в Красноярском крае, здесь леса горят на площади 56 тыс. 304 га. Другим регионом с большой площадью горящих лесных массивов остается Иркутская область - здесь действует 15 пожаров на площади 35 тыс. 154 га. Для тушения были задействованы 2 тыс. 270 человек, 194 единицы техники и 30 воздушных судов. Еще 56 воздушных судов занимались мониторингом ситуации.

В четырех субъектах России - Иркутской области, Якутии, Красноярском крае и двух районах Бурятии - действует режим ЧС. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах.