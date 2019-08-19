Ученые из Томска нашли альтернативу калийным удобрениям для сельского хозяйства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) выяснили, что минерал глауконит, запасы которого на территории Томской области огромны, может стать экологически безопасной и эффективной альтернативой традиционным калийным удобрениям для сельского хозяйства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Последние исследования ученых ТПУ показали, что удобрение почвы породой с высоким содержанием глауконита при ее минимальной механической обработке увеличивает урожайность пшеницы практически так же, как и традиционные удобрения. При этом глауконит не оставляет в почве вредных элементов, вроде хлора, и может "отдавать" в почву полезный для растений калий пролонгировано, то есть в течение нескольких сельскохозяйственных сезонов", - говорится в сообщении.

Глауконит - это глинистый минерал. В качестве удобрения глауконитовые породы интересны благодаря высокому содержанию калия - это одно из трех основных веществ, необходимых для сельхозкультур, наряду с азотом и фосфором. Основным источником калия являются калийные соли, то есть соединения калия с хлором или сульфат-ионом. Эти элементы могут оказывать негативное воздействие на почву, например, хлор приводит к ее засолению. В глауконите такие элементы отсутствуют, и он не наносит почве вреда, а его запасы оцениваются в сотни миллионов тонн.

Ученые ТПУ изучили физико-химические свойства минерала, который добывают на территории Томской области. И выдвинули предположение, что богатая глауконитом порода с минимальной механической обработкой - дроблением до состояния песка - может стать наиболее эффективной формой внесения его в почву в качестве удобрения. Свое предположение они проверили в ходе эксперимента на пшенице твердых сортов. Оказалось, что и глауконитовая порода, и сульфат калия дали прирост урожая около 20%. Разница между ними была буквально в 2% в пользу традиционного удобрения.

Однако у глауконита есть важное перед традиционным удобрением преимущество - в первый год использования он отдает в почву только четверть кальция. "Это значит, что глауконит после сбора урожая будет продолжать оказывать положительное воздействие на урожайность еще два-три посевных сезона. Это мы сейчас продолжаем наблюдать в своих экспериментах, - сказал один из авторов исследования, доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин, слова которого приводится в сообщении.

Планы на использование глауконита

В дальнейшем исследователи планируют работать с глауконитом не только из Томской области, но и других регионов страны, где этот минерал остается в качестве отходов после добычи руд. Исследования ТПУ проводит совместно с учеными из Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и торфа, Томского госуниверситета, Института физики прочности и материаловедения СО РАН, ОАО "ТомскНИПИнефть" и Индийского института технологии (Бомбей). Работы была поддержана грантом Российского научного фонда и по Программе повышения конкурентоспособности ТПУ.