Суд отказал кандидату от КПРФ в снятии с выборов главы Тулуна действующего мэра

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Тулунский городской суд на заседании во вторник не удовлетворил иск кандидата на пост мэра города от КПРФ Александра Куткового, который требовал отменить регистрацию на выборах действующего главы Тулуна Юрия Карих, сообщил ТАСС помощник председателя суда Игорь Чеботарев.

"Иск рассмотрен, вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - сказал он.

В иске Кутковой указывал, что в подписных листах Карих имеются недостоверные данные об избирателе. Действующий мэр Тулуна, который руководит городом с 2010 года, идет на выборы самовыдвиженцем и для регистрации в качестве кандидата собирал в свою поддержку подписи избирателей.

Выборы в Тулуне, который сильнее всего в Иркутской области пострадал от паводка, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Как следует из документов, размещенных на сайте избирательной комиссии области, на пост мэра выдвигались десять человек, зарегистрированы шесть. Кроме Карих самовыдвиженцами идут еще три человека - депутат городской думы Алексей Колпаков и работники коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова. Также зарегистрированы кандидат от ЛДПР - предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант из аппарата губернатора и правительства области Кутковой.