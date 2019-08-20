Более 1,4 тыс. красноярцев обратились за материальной помощью после взрывов на арсенале

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Заявления на выплату материальной помощи после взрывов на военном арсенале в Ачинском районе Красноярского края написали более 1,4 тыс. человек, сообщается во вторник на сайте администрации района.

"Более 1,4 тыс. человек, пострадавших от взрывов на военном арсенале в Каменке, обратились за материальной помощью. В консультационные пункты с заявлениями продолжают обращаться жители деревни Каменка, деревни Малый Улуй, поселка Ключи, а также собственники дачных участков садового общества "Чистый ручей", - говорится в сообщении.

Помощь в размере 10 тыс. рублей на человека выплачивается в соответствии с программой "Развитие системы социальной поддержки граждан".

По информации управления социальной защиты населения администрации района, в краевое Министерство соцполитики направлены документы на сумму более 11,2 млн рублей. Большая часть обратившихся жителей района уже получили материальную помощь.

Также по распоряжению губернатора региона Александра Усса пострадавшие получат от 20 до 50 тыс. рублей на семью при повреждении имущества. Восстановлением жилого фонда занимаются краевые власти совместно с Минобороны РФ. Ранее Усс заявил, что владельцы полностью сгоревших восьми домов получат компенсацию от министерства обороны.

Первые взрывы и пожар произошли на военном арсенале в Ачинском районе 5 августа, возгорание ликвидировали на следующий день. Тогда погиб один человек, еще 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, в них пострадали 25 человек.