Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась до 802 га

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области, по данным на утро четверга, составляет 820 га. Зарегистрировано три очага, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В среду пожары действовали на площади 37 тыс. га.

"Новых лесных пожаров на землях лесного фонда Иркутской области за прошедшие сутки, 21 августа, не обнаружено. Продолжает действовать (не локализован - прим. ТАСС) один очаг на площади 729 га в Катангском районе. В локализованном состоянии на утро 22 августа зарегистрировано два очага в Усть-Кутском районе общей площадью 91 га", - говорится в сообщении.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги действовали в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только на прошлой неделе. Всего, по данным местных властей на 13 августа, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.