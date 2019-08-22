Иркутские инвалиды первыми в мире получили интернет-чипы в протезы

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Чипы компании "Моторика" из Сколково установили в технические средства реабилитации (ТСР) трех инвалидов из Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть интернет", - говорится в сообщении.

Чип позволяет отслеживать состояние протеза. Кроме того, с помощью чипа через специальное мобильное приложение можно проконсультироваться с врачем-реабилитологом.

"Иркутская область - это самый инновационный регион в плане обеспечения инвалидов высокофункциональными протезами в России. Благодаря установке чипа в ТСР мы сможем быть со всеми их пользователями в контакте и дистанционно устранять возникающие сложности в реабилитации и пресекать неисправности", - цитирует пресс-служба генерального директора "Моторики" Илью Чеха.