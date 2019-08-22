Экспозиция в честь Покрышкина появится в названном его именем аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации А. И. Покрышкину, появится в конце сентября в новосибирском аэропорту Толмачево, которому в рамках проекта "Великие имена России" присвоили имя летчика-земляка, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Концепция проекта предусматривает размещение бюста трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина, визуальных и текстовых информационных материалов о его личности и жизненном пути. Кроме того, в экспозиции будут использованы современные средства медиасопровождения для демонстрации тематических видеоматериалов. Выставку планируется открыть до конца сентября", - говорится в сообщении.

Выставка призвана популяризировать достижения летчика-земляка, имя которого во время обсуждения выбрало большинство жителей региона для дополнения официального названия аэропорта. Созданием экспозиции занимается специальный оргкомитет, в который вошли представители Общественной палаты Новосибирской области, организация "Историческое общество СФО", представители аэропорта.

Оформлением выставки будет заниматься Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), также планируется привлечь сотрудников музея Новосибирска, музея авиации им. А. И. Покрышкина и музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. В частности, московскому аэропорту Домодедово присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина. В честь поэта Михаила Лермонтова назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский - имя Петра I.

Имена известных исторических личностей также получили аэропорты Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.