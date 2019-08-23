Иркутские таможенники изъяли партию разделочных досок с нацистской символикой

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Иркутские таможенники изъяли 320 разделочных досок с изображением почтовой марки с портретом Адольфа Гитлера, которые пытались ввезти в Россию из Китая. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба иркутской таможни.

"Товарная партия разделочных досок с нанесенными на них рисунками, содержащими запрещенную в России нацистскую символику Третьего Рейха и портрет Адольфа Гитлера была выявлена в ходе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товара, ввозимого из Китая. <...> В ходе таможенного досмотра среди прочих изделий было выявлено 320 штук разделочных досок, на которые помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee" было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024", - говорится в сообщении.

Как отметили на таможне, экспертиза подтвердила, что речь идет о символике, сходной с нацистской до степени смешения. Представители фирмы-импортера рассказали, что не согласовывали с иностранным партнером поставку продукции с такой символикой и о наличии такого товара узнали по результатам таможенного досмотра. Суд постановил конфисковать доски, которые подлежат уничтожению.