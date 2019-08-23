Регоператор по обращению с ТКО в Омской области получил лицензию

ОМСК, 23 августа. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области компания "Магнит" получила лицензию на обработку мусора, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании. Это позволит регоператору в ближайшие дни запустить в работу в Омске мусоросортировочный комплекс.

Ранее Росприроднадзор отказался выдать лицензию на сбор, транспортировку и обработку отходов омскому оператору по вывозу твердых коммунальных отходов ООО "Магнит". Компания называла отказ формальным и связывала с технической ошибкой. Однако из-за трудностей с получением лицензии сменилось руководство регоператора.

"Компания ООО "Магнит", осуществляющая на территории Омской области деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве единого регионального оператора, получила государственную лицензию на обработку ТКО. <…> Запуск первого в Омской области мусоросортировочного завода мощностью сотни тысяч тонн в год произойдет уже в ближайшие дни", - сказали в пресс-службе, добавив, что лицензия будет действовать бессрочно.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы более чем в три раза - с 43,5 до 127,25 рублей.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора). 1 августа региональная энергетическая комиссия Омской области снизила тариф на 30,2%, и он составил 88,88 рублей с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 рублей - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.

В России реформа обращения с ТКО началась 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.