На шахте ПМХ в Кузбассе запустили собственную железнодорожную станцию для отгрузки угля

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Шахта имени Тихова в Кузбассе (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) начала отгрузку угля по новому железнодорожному пути с собственной железнодорожной станции, в строительство которых компания инвестировала порядка 1 млрд рублей. Инфраструктура позволит угольщикам оказаться от транспортировки угля автомобильным транспортом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ПМХ.

"До этого автомобильным транспортом уголь везли на другие предприятия, где он перегружался и доставлялся на [ближайшую] станцию Проектная. [Сегодня] шахта имени Тихова отгрузила первый поезд с углем по новому железнодорожному пути. Инвестиции в создание инфраструктуры составили порядка 1 млрд рублей, они включали в себя реконструкцию станции Проектная, расположенную на путях общего пользования ЗСЖД, строительство пути необщего пользования и станции на самой шахте", - сказали в пресс-службе холдинга.

Как пояснили в пресс-службе холдинга, запуск собственных железнодорожных путей протяженностью около 9 км позволит шахте ежегодно перевозить около 1,2 млн тонн угля по железной дороге без использования автомобильного транспорта. В дальнейшем пропускную способность дороги планируется расширить для увеличения перевозок до 2 млн тонн и более, что позволит отгружать с собственной станции весь объем добытого на предприятии угля.

Весной текущего года власти Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, заявили о намерении к 2020 году отказаться от его транспортировки автомобильным транспортом и полностью перейти на железнодорожные перевозки, так как это негативно сказывается на экологии региона и разрушает дороги. Для этого местным угольным предприятиям, которые используют автомобильные большегрузы для доставки угля до ближайших железнодорожных тупиков и станций, необходимо построить собственную железнодорожную инфраструктуру и отгружать уголь на территории шахт, разрезов и обогатительных фабрик.

Шахта имени Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.