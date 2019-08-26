Выплаты за поврежденное от взрывов под Ачинском имущество ожидают более 350 человек

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Заявления на выплаты за поврежденное от взрывов на военном складе имущество написали более 350 жителей Ачинского района Красноярского края. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации района.

"На сегодняшний день с заявлениями на получение единовременной материальной помощи в связи с частичной утратой имущества в размере до 20 тыс. рублей и полной утратой имущества до 50 тыс. рублей обратились более 350 человек", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что районная комиссия по определению ущерба, причиненного имуществу, завершила обследование домов жителей, пострадавших от взрывов.

По распоряжению губернатора региона Александра Усса пострадавшие получат от 20 тыс. до 50 тыс. рублей на семью при повреждении имущества. Восстановлением жилого фонда занимаются краевые власти совместно с Минобороны РФ.

Первые взрывы и пожар произошли в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.