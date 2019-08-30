Депутаты гордумы Барнаула приняли отставку мэра

БАРНАУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Барнаульская городская дума в пятницу приняла отставку мэра Сергея Дугина, который ранее написал заявление о сложении полномочий поста по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на сессии гордума официально приняла отставку Сергея Дугина. Это процедурный момент", - сказали в пресс-службе.

Дугин 15 августа написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка. Выборы нового мэра, как ожидается, пройдут в декабре.

63-летний Дугин руководил администрацией города с декабря 2015 года.