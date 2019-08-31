Пострадавшее от паводка иркутское село восстановят на новом месте

ТАСС, 31 августа. Разрушенные дома и школа в селе Евдокимова Тулунского района Иркутской области, попавшие в зону подтопления во время паводков в регионе, будут восстановлены на новом месте. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"Нижняя часть села Евдокимова должна быть отселена. В ближайшее время должны быть приняты решения, обследованы дома, выданы сертификаты взамен утраченного жилья. Исходя из предпочтений людей, будет решено, уедут ли они отсюда или будет возведена вторая очередь поселка", - приводит пресс-служба слова Мутко в ходе его посещения деревни.

Отмечается, что уже подобран участок для нового строительства. Сейчас требуется перевести назначение земельного фонда под жилую застройку и внести изменения в генплан. Кроме того, на новом месте планируется построить новую школу-детский сад взамен утраченных.

В настоящее время в деревне проживают около 200 человек, 80 из них - дети. На время строительства нового учебного заведения они будут посещать школу в деревне Бадар.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на мэра Тулунского района Михаила Гильдебранта, в результате паводка в Евдокимове пострадали 87 домов, 42 из них уже обследованы и не подлежат восстановлению. По остальным домам обследование провести невозможно, так как у хозяев нет правоустанавливающих документов. Помимо этого, из-за стихии утрачены школа, детский сад и сельский клуб.