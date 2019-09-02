Следователи проводят проверку по факту избиения росгвардейцем прохожего в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту избиения сотрудником Росгвардии прохожего в Новосибирске, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии. Как следует из сообщения СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине, нанес ему удар в область лица и бросил его на дорожное покрытие", - говорится в сообщении СК.

В социальных сетях был размещен ролик, на котором мужчина идет по улице, рядом с ним останавливается "УАЗ" ФГУП "Охрана", из которого выходят двое людей в форме Росгвардии. Между прохожим и одним из росгвардейцев произошел разговор, после чего мужчина в форме ударил прохожего и применил удушающий захват, а затем повалил его на землю. В Росгвардии проводят внутреннюю проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.