В Новосибирске создадут уникальную для России башню для экспериментов с невесомостью

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. В новосибирском Академгородке ученые создадут уникальную для России 200-метровую башню сбрасывания, предназначенную для проведения экспериментов с невесомостью в земных условиях. Башня станет одним из объектов Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Цель создания комплекса - обеспечить российской промышленности технологический прорыв благодаря новым разработкам в области механики, аэродинамики, химической физики, новых материалов. Он появится в рамках проекта "Академгородок 2.0" на базе четырех институтов СО РАН: Института теплофизики, Института теоретической и прикладной механики, Института гидродинамики и Институт химической кинетики и горения.

"Концепция комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики не является неизменной, а модифицируется со временем. За последний год в эту концепцию добавилась новая уникальная установка - башня сбрасывания, которая поможет в земных условиях проводить эксперименты в невесомости", - приводятся в сообщении слова директора Института теплофизики (ИТ СО РАН), члена-корреспондента РАН Дмитрия Марковича.

Башня сбрасывания представляет собой здание высотой около 200 метров. Внутри него расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. "Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости. Внутри капсулы, которая движется по цилиндру, расположено экспериментальное оборудование", - уточняют ученые.

Они отмечают, что подобная башня сбрасывания есть в Европейском космическом агентстве в Бремене (Германии), а в России они либо низкие, либо принадлежат закрытым предприятиям.

"Сейчас ИТ СО РАН проводит подобные исследования в параболических полетах на самолете Европейского космического агентства в аэропорту Бордо Мериньяк во Франции. Но такие полеты очень дорогие, в них вынуждены участвовать люди, к тому же осуществлять их получается всего несколько раз в год. Создание башни сбрасывания поможет ликвидировать эти недостатки. Состояние невесомости в ней будет длиться всего 9 секунд (тогда как в параболическом полете - 22), но этого времени вполне достаточно для исследований", - говорится в сообщении.

О проекте "Академгородок 2.0"

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства. По расчетам специалистов, на создание объектов инновационной инфраструктуры проекта "Академгородок 2.0", нужно 150 млрд руб. Общая стоимость реализации плана развития ННЦ составляет 500 млрд руб.