В Омске после жалоб жителей выявили источник загрязнения атмосферы

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области после жалоб жителей Омска на загрязнение воздуха обнаружило предприятие, которое производило незаконные выбросы в атмосферу, сообщается во вторник на сайте регионального Минприроды. За нарушение природоохранного законодательства предпринимателю выписан штраф, готовится иск в суд с требованием о приостановке деятельности предприятия до момента устранения нарушения.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В министерство <...> поступали многочисленные обращения омичей о загрязнении атмосферного воздуха. Источником выбросов оказалась асфальтобетонная установка, расположенная в поселке Горячий Ключ Омского района. Министерством проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Петросяна А. Л., осуществляющего эксплуатацию указанной установки. Данный предприниматель на протяжении длительного периода осуществляет деятельность без разработки экологической документации", - говорится в сообщении.

В Минприроды ТАСС пояснили, что многочисленные жалобы на загрязнение воздуха поступали от жителей Омска в июле и августе. За несоблюдение экологических требований при эксплуатации установки предприниматель привлечен к административной ответственности. "Штраф 5 тысяч рублей, так как был наложен на должностное лицо, но после вступления постановления в силу мы сможем обратиться в суд, чтобы приостановить деятельность [предприятия]", - сказал собеседник агентства. В настоящий момент готовятся материалы для передачи в судебные органы.

За прошедший месяц это уже второй источник незаконных выбросов, выявленный в Омске. В августе ООО "Сибдорстрой", которое занимается изготовлением смеси для дорожного покрытия, было оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства на 30 тыс. рублей.