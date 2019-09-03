В Приангарье 3,4 тыс. человек остались без света после удара шаровой молнии в подстанцию

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Удар шаровой молнии в подстанцию стал причиной отключения электроэнергии в 10 населенных пунктах Иркутской области, в которых проживает почти 3,4 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

"Третьего сентября в 06:35 (01:35 мск) при прохождении грозового фронта произошло попадание шаровой молнии в комплектное распределительное устройство на ПС (подстанции - прим. ТАСС) 110 кВ "Бохан". Обесточена ПС <…>, нарушено электроснабжение населенных пунктов: районный центр Бохан, село Новая Ида, деревень Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка (население 3395 человек)", - говорится в сообщении.

Энергетики рассчитывают устранить аварию к 20:00 (15:00 мск).

В Боханском районе, где произошло отключение, во вторник идет дождь.