Гостиницу "Турист" в Новосибирске достроят к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Гостиницу "Турист" в Новосибирске, строительство которой начали в 1968 году, а в 1985 году заморозили, сдадут до начала молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

"С вводом гостиницы эта часть площади Карла Маркса преобразится, приобретет законченный вид. Очень важно, чтобы все работы были завершены до 2023 года, когда начнется молодежный чемпионат мира по хоккею. Площадь Карла Маркса - ближайшие ворота к строящемуся ледовому дворцу спорта, приезжим болельщикам нужны будут гостиничные номера, поэтому все объекты взаимосвязаны", - приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локтя.

Ранее он заявлял, что объект будет сдан в ближайшие три года. В настоящее время закончен демонтаж внешних бетонных панелей, происходит установка стеклянных панелей на фасаде. Допускается, что в случае организации входа в метро через гостиницу существующий выход из метро со стороны улицы Ватутина будет демонтирован.

Строительство гостиницы "Турист" на площади Маркса в Новосибирске началось в 1968 году. К июлю 1979 года были смонтированы 17 этажей гостиницы, несущий каркас и панели стен. В 1985 году строительство "Туриста" было заморожено. В 2018 году был найден инвестор для завершения строительства гостиницы, в конце года начался демонтаж стеновых панелей долгостроя.

Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года будут проходить в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на строительство станции метро "Спортивная", стоимость которой оценивается в 3,4 млрд рублей, обустройство набережной и прилегающей инфраструктуры.