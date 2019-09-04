Высадка деревьев для восполнения сгоревшего в Сибири леса начнется с Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7, временно вернувшая себе историческое название - авиакомпания "Сибирь", начнет высадку деревьев в рамках акции по восполнению сгоревшего в Сибири леса с Новосибирска, сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко.

В начале августа авиакомпания S7 временно вернула себе историческое название - авиакомпания "Сибирь" - и запустила инициативу по восполнению потерь сгоревших лесов Сибири. С 1 августа компания отчисляет по 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. Компания планирует собрать средства для высадки 1 млн деревьев.

"В связи с лесными пожарами в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке авиакомпания "Сибирь" вернула себе историческое название и обязалась посадить большое количество деревьев. С 1 августа они акцию запустили, надеялись собрать деньги на 1 млн деревьев. Мы были рады взаимодействовать с ними в этом вопросе для того, чтобы авиакомпания начала акцию с места своего рождения, а родилась авиакомпания здесь, в Новосибирске", - сказал Даниленко.

По его словам, 13 сентября в Новосибирской области пройдет совместная акция регионального правительства и авиакомпании по совместной посадке леса в Коченевском районе. Представители авиакомпании совершат посадку вместе с губернатором области Андреем Травниковым. "Совместно с авиакомпанией "Сибирь" 5 га мы подготовили для посадки, получится порядка 20 тыс. деревьев", - сказал министр. Однако, по словам Даниленко, не все запланированные компанией 1 млн деревьев будут высажены в Новосибирской области.

По данным "Авиалесоохраны", в России в начале августа горело около 3 млн га лесов, причем более 90% пожаров приходилось на труднодоступную таежную местность. Режим ЧС из-за крупных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районах Бурятии. По состоянию на 29 августа, общая площадь, пройденная огнем от действующих очагов, сократилась до около 500 тыс. га.