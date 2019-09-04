Иркутские депутаты просят правительство РФ ускорить ликвидацию отходов БЦБК из-за паводков

Специальные карты-накопители токсичных веществ на остановленном в 2013 году БЦБК, где за 50 лет работы накоплено около 6,5 млн тонн вредных отходов производства, практически переполнены. Во время наводнений лета 2019 года существовала угроза их разлива, что вызвало бы глобальную экологическую катастрофу.

"Областные парламентарии подготовили письма в правительство РФ по вопросу ликвидации отходов БЦБК. В связи с происходящими природными ЧС особую тревогу вызывает состояние карт-накопителей отходов БЦБК, из-за обильных дождей они практически переполнены. Заложниками ситуации остаются не только жители Байкальска, которые уже устали ждать перемен, но и население всей прибрежной зоны озера", - говорится в сообщении.

Байкальск - самый южный город Иркутской области, там живут более 12 тыс. человек. С 1960-х до 2013 года градообразующим предприятием был БЦБК. Сейчас он закрыт. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года.

"Несмотря на поручение президента страны, данное четыре года назад, сейчас работы по ликвидации отходов бывшего предприятия не ведутся, хотя на них выделяются средства из областного и федерального бюджетов. До настоящего времени не определена даже технология ликвидации отходов. И правительство региона, предполагая какие могут быть последствия, до сих пор ничего не делает", - цитируют в пресс-службе председателя парламента области Сергея Сокола.

Правительство Иркутской области 2 августа сообщало, что может расторгнуть с Росгеологией госконтракт на ликвидацию отходов БЦБК и просит федеральный центр определить нового исполнителя по выполнению этих работ.