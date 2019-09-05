На запуск в эксплуатацию плотины под Омском необходимо более 5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Предполагаемые затраты на запуск красногорского гидроузла под Омском составляют 5 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков на Восточном экономическом форуме.

Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" оно было заморожено.

"Проект строительства красногорского гидроузла был скорректирован, и сегодня мы ожидаем получения [результатов] госэкпертизы. Затем с соответствующими федеральными ведомствами мы будем принимать решение о дальнейшем строительстве. Для запуска этого объекта необходимо не менее 5 млрд рублей, которые придется инвестировать из федерального бюджета", - сказал Бурков.

Ранее Счетная палата РФ сообщила о том, что предполагаемые затраты на завершение строительства гидроузла составят 10,351 млрд рублей. При этом отмечалось, что текущее техническое состояние гидроузла, отсутствие достоверности в определении сметной стоимости строительства и отсутствие источников финансирования создают риск затягивания достройки объекта на неопределенный срок.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится на 1813-м километре от устья Иртыша возле села Красная Горка Омской области. Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня сибирской реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. По расчетам проектировщиков, плотина гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит условия навигации на Иртыше в так называемый меженный период (период самого низкого уровня воды в июле-сентябре).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.