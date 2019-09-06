Глава Ачинского района сообщил о плановых подрывах боеприпасов на военном складе

ТАСС, 6 сентября. Плановые подрывы боеприпасов продолжаются на военном складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, информация об эвакуации населения не поступала. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

В социальных сетях Ачинска появилась информация о якобы эвакуации жителей из-за неконтролируемых подрывов.

"У военных были сегодня плановые подрывы", - сказал собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией об эвакуации жителей деревни Каменка. "Военные не дали такой информации", - добавил он.

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.

Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.