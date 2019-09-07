Часть жителей Каменки решила покинуть дома из-за плановых подрывов боеприпасов

ТАСС, 7 сентября. Власти Ачинского района Красноярского края предоставили транспорт жителям деревни Каменка, которые добровольно покинули свои дома из-за плановых работ по уничтожению боеприпасов на территории близлежащей воинской части. Официально эвакуация не объявлялась, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

"Официально эвакуация объявлена не была. Тем, кто пожелал покинуть Каменку, районная администрация предоставила три автобуса. Все доставлены в Малиновский пункт временного размещения", - приводятся в сообщении слова главы района Евгения Розанчугова.

Он отметил, что в пункте временного размещения дежурят медики и социальные работники.

Сколько жителей приняли решили покинуть дома, не уточняется.