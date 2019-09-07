Власти Алтая и Сбербанк попросили силовиков проверить строительство горнолыжного курорта

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Алтай и Сбербанк обнаружили нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на горнолыжном курорте, не запущенной в срок. Готовятся в обращении в правоохранительные органы, сообщил журналистам врио главы региона Олег Хорохордин.

В рамках создания инфраструктуры ГЛК "Манжерок" в 2017-2018 годах строилась механическая система оснежения для площади в 16,9 га общей стоимостью строительства - 505,3 млн рублей, в том числе 480,0 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей - республиканского. В ноябре 2018 года в Минэкономразвития и туризма региона ТАСС сообщили, что пытаются войти с системой оснежения в ФЦП - была озвучена стоимость объекта порядка 600 млн рублей. Тогда, по словам представителя профильного министерства, пару своих снежных пушек инвестор ГЛК поставил, но это не решило проблему.

"[Обращаемся] в правоохранительные органы, правительство республики уже подает иски на подрядчиков, все это будет в правовом режиме делаться. <...> Я приступил пять месяцев назад к исполнению своих обязанностей, так как я горнолыжник, я видел много и знаю, как это строится, в первую очередь проехал и посмотрел [на горнолыжный комплекс "Манжерок"]. То что было не достроено, то что было с системой оснежения - нам стыдно за это", - сказал Хорохордин.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, Сбербанк также обратился к правоохранителям в связи с нарушениями, допущенными подрядной организацией. Он пояснил, что система оснежения не достроена в срок, а ситуацию с озером Манжерок назвал "экологической катастрофой" - дренажная система не работает. Греф пояснил, что Сбербанк возьмет систему оснежения для достройки в концессию и в соотношении 50 на 50% инвестиций банк совместно с властями Алтая доведет ее создание до конца.

"Перед началом стройки я лично просил Александра Бердникова [экс-главу региона] взять под личный контроль [ситуация с созданием системы оснежения]. Я просил его, чтобы он обязательно завершил эту стройку, <...> когда мы увидели, в каком состоянии стройка, я был в шоке - люди должны за это отвечать. <...> Деньги были из федерального бюджета отпущены на то, чтобы озеро было приведено в порядок - к сожалению, деньги были освоены, но озеро привели к экологической катастрофе, поэтому следующий вопрос: как спасать озеро. <...> Мы провели анализ, сколько средств было вложено - мы не нашли большую часть средств, которые были направлены на строительство системы оснежения и системы очистки озера", - сказал Греф, не уточнив, какие суммы были направлены.