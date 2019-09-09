Анатолий Локоть выступил против отмены прямых выборов мэра Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Анатолий Локоть, лидирующий по предварительным итогам голосования на выборах мэра Новосибирска с результатом 50,25% голосов, выступает против отмены прямых выборов мэра города и приложит все усилия для их сохранения. Об этом он сообщил журналистам в понедельник в пресс-центре ТАСС, отвечая на вопрос о том, не повторит ли Новосибирск, где выборы прошли при рекордно низкой явке, судьбу Омска, в котором после аналогичной ситуации в 2012 году прямые выборы мэра были отменены.

"У меня нет опасений [что Новосибирск не сохранит прямые выборы мэра]. <…> Новосибирск - один из семи больших городов Российской Федерации, где сохранился институт выборности мэра прямым голосованием. Я намерен сделать все, чтобы сохранить его, чтобы эта традиция демократическая оставалась", - сказал Анатолий Локоть.

В единый день голосования в Новосибирске прошли выборы мэра, явка составила 20,68%. Локоть называл ключевым фактором, повлиявшим на явку избирателей, неудачное временя голосования.

По предварительным данным, озвученным в понедельник председателем избирательной комиссии Новосибирской области Ольгой Благо, явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,68%.

По предварительным итогам голосования, мэром Новосибирска избран действующий глава города Анатолий Локоть с результатом 50,25%.