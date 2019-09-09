Жители Каменки получили более 22 млн рублей за разрушенные при взрывах дома

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Жители деревни Каменка Ачинского района Красноярского края, чьи дома были разрушены из-за взрывов на военном складе в начале августа, получили более 22 млн рублей компенсации. Об этом в понедельник сообщила прокуратура региона.

После взрывов на арсенале в Каменке были разрушены восемь домов. После происшествия губернатор края Александр Усс сообщил, что их хозяева получат компенсации от Министерства обороны РФ.

"Восьми семьям был возмещен материальный ущерб на общую сумму более 22 млн рублей", - сообщили в прокуратуре, добавив, что контролируют ситуацию с восстановлением социальных прав граждан, чье имущество пострадало в ходе ЧП.

Взрывы и пожар на военном складе в Ачинском районе произошли 5 августа, возгорание было потушено на следующий день. Погиб один человек, 14 пострадали. Еще 25 человек получили травмы при взрывах, прогремевших 9 августа. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.