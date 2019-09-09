Власти расселят дома жителей города в Кузбассе при обнаружении в воздухе более 2% метана

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти расселят из-за опасности взрывов дома жителей кузбасского города Ленинска-Кузнецкого при обнаружени более 2% метана, который выходит на поверхность из законсервированной шахты, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

Три улицы частного сектора в Ленинске-Кузнецком находятся в опасной зоне из-за риска выхода метана из угольных пластов законсервированной шахты. В минувший четверг в одном из частных домов произошел взрыв газовоздушной смеси, с глубокими ожогами 30% тела была госпитализирована его хозяйка. По предварительной версии, под домом скопился метан, который вышел на поверхность из выработок ликвидированной шахты.

"При обнаружении концентрации газа в воздухе в 2% и более срочно принять меры по расселению жителей. Ежедневно докладывать о результатах замеров", - приводятся в сообщении слова губернатора области Сергея Цивилева.

В зоне обследования на улицах Минской, Воронежской и Бытовой насчитывается 95 жилых домов, в которых проживает 248 человек. "Из 95 обследуемых домов наличие метана зафиксировано в 13 домовладениях. Их жильцам выданы газоанализаторы (1М) для самостоятельного контроля концентрации газа и предложено временно разместиться в отеле (на данный момент там размещена одна семья из дома по ул. Минской)", - уточнили власти.

Сейчас замеры концентрации метана проводят в домах, находящихся над выработкой шахты "Байкаимский шахтер". "Дополнительно поступило 97 заявлений от жителей домов, находящихся вне выработки шахты "Байкаимский шахтер". На 8 сентября отработано 72 заявления, в результате обследования в подпольях и погребах трех домовладений обнаружены от 0,11 до 0,95 объемных долей метана в воздухе (ул. Буденного, 22 и 27А; Моховская, 52)", - говорится в сообщении.

О шахте

По данным властей, в зоне частного сектора в 1940-е годы вела добычу ликвидированная к настоящему моменту шахта "Байкаимский шахтер". По планам ведения горных работ на угольном пласте установлено, что глубина его залегания составляет всего порядка 20 метров от поверхности земли. Всего на улицах, расположенных в зоне риска, расположено около 150 частных домов, точное число проживающих в них граждан власти не уточняют. Социальных объектов там нет.

Моногород Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области с населением около 96 тыс. человек расположен примерно в 100 км от Кемерово. Основным видом экономической деятельности в городе является угольная промышленность, на его территории ведут добычу несколько крупных шахт.