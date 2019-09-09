Врио главы Алтая поблагодарил избирателей за доверие

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, который набрал наибольшее количество голосов на выборах руководителя региона, поблагодарил жителей за доверие, которое они оказали ему. Об этом Хорохордин сообщил в понедельник на своей странице в Instagram.

"Друзья, благодарю всех жителей республики за сделанный выбор вне зависимости от того, как вы проголосовали. <...> Спасибо за оказанное доверие", - написал Хорохордин.

8 сентября на выборах главы Республики Алтай, по предварительным данным ЦИК России, победу одержал врио руководителя республики Олег Хорохордин. За него проголосовали 58,82% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с результатом 31,64%. Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта 2019 г. после отставки Александра Бердникова.

Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В 1999 г. окончил экономический факультет Алтайской академии экономики и права, в 2000 г. - кафедру государственного и муниципального управления этой же академии. Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера. У Хорохордина двое детей.