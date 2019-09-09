Кузбасс намерен увеличить экспорт угля в Японию

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса провели переговоры о возможном увеличении объема экспорта угля в Японию. Партнеры выразили готовность увеличить объем закупки при гарантии качества угля и стабильности поставок, сообщил в понедельник журналистам губернатор области Сергей Цивилев по итогам рабочей поездки в Японию.

"Мы встречались с департаментом, который курирует промышленность в Японии. <…> Они не используют больших складов, у них маленькая территория, им нужно, чтобы регулярно подходил уголь одного и того же качества, за это они большую дают цену. Если мы это наладим, они готовы существенно увеличить закупки нашего угля", - сказал Цивилев.

Как сообщили ТАСС в областном департаменте угольной промышленности, по итогам 2018 года регион экспортировал в Японию 10,5 млн тонн угля, что составляет чуть более 7% от всего объема годового экспорта угля в области. Поставки угля в Японию осуществляют около десяти кузбасских компаний, среди которых лидируют по объемам "СУЭК-Кузбасс", "Междуречье", УК "Южный Кузбасс" (входит в горно-металлургическую компанию "Мечел") и разрез "Березовский" (входит в группу предприятий "Стройсервис").

В Кузбассе добывают 60% российского угля, а доля угольщиков региона в объеме импорта из России ежегодно составляет порядка 75%.