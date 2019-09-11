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Лесные пожары в Сибири

Все лесные пожары потушены в Иркутской области

Тем не менее пожароопасная обстановка в регионе сохраняется

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Спасатели потушили все лесные пожары в Иркутской области, но в регионе сохраняется пожароопасная обстановка, сообщается в среду на сайте областного правительства.

"На утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров. Накануне, 10 сентября, был ликвидирован очаг на 35 га в Бодайбинском районе", - говорится в сообщении.

Тушением пожара занимались пять специалистов лесной охраны с привлечением одной единицы техники.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в лесах ожидается в Балаганском районе области 11 и 12 сентября.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириИркутская область
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