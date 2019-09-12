Предприятия СГК готовы приступить к отопительному сезону в городах Сибири

МОСКВА, 12 сентября, /ТАСС/. Все предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК), включая тепловые сети и теплоисточники, готовы к началу отопительного сезона в городах Сибири, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Все предприятия СГК готовы к началу отопительного сезона. Основные мероприятия завершены, но в то же время некоторые работы продолжаются на тепловых сетях. В связи с большим количеством дефектов на теплотрассах, обнаруженных в период гидравлических испытаний, перекладка сетей продолжится и со стартом осенне-зимнего периода, чтобы сократить риск серьезных порывов во время сильных морозов", - говорится в сообщении.

Одними из первых тепло в дома получат жители Канска Красноярского края, где по распоряжению главы города запуск отопления начнется 12 сентября. На следующий день специалисты СГК начнут подачу тепла в Красноярске, а в начале следующей недели и в городах Кузбасса. В частности, 16 сентября подача тепла возобновится в Новокузнецке.

"Запуск отопления производится поэтапно, на это потребуется от трех до пяти дней. Для того чтобы оперативно и качественно начать теплоснабжение, к этому моменту оборудование потребителей должно быть полностью готово к приему теплоносителя", - уточнили в пресс-службе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.