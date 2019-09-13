Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай. Пострадавших и разрушений нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай.

"В 11:15 (07:15 по мск) поступило сообщение о том, что зарегистрировано землетрясение 5,3 магнитудой 30 километров севернее села Акташ. Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Бийска, жители города ощутили толчок, который произошел в Улаганском районе Республики Алтай. По данным ЕДДС района, разрушений не зафиксировано.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал семь сейсмических событий магнитудой более 5 в районе 200 км от Горно-Алтайска. Жители Горно-Алтайска в социальных сетях отмечают, что заметили покачивающуюся мебель в домах и ощутили толчки.