Авиакомпания "Сибирь" начала высадку 20 тыс. сосен на месте пострадавших от пожара лесов

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. Представители авиакомпании "Сибирь", региональной власти и бизнеса начали высадку порядка 20 тысяч саженцев сосны в рамках проекта по восстановлению сибирских лесов после пожаров. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу.

"Сегодня одна компания организовала эту акцию - авиакомпания S7, которая на период этой акции вернула себе название "Сибирь". <…> Только сегодня на одной этой берянке будет высажено 20 тысяч саженцев, это 5 гектаров", - сказал Травников.

В ближайшие недели в Коченевском и Сузунском лесничествах Новосибирской области будет засажено 17 гектаров. "Это хорошее подспорье для восстановления самого ценного хвойного леса на территории нашего региона", - отметил губернатор.

В августе авиакомпания "Сибирь" запустила акцию по сбору средств на посадку миллиона деревьев в Сибирском федеральном округе. Цель - восстановить леса, пострадавшие летом 2019 года от пожаров. Авиакомпания планирует сделать это в течение двух лет. Только в Новосибирской области посадят около 200 тыс. деревьев.