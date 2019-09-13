Фестиваль имени Дмитрия Хворостовского впервые пройдет в Красноярске в октябре

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный памяти легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, впервые пройдет в Красноярске с 16 по 26 октября. Он откроется исполнением "Реквиема" Верди, сообщила в пятницу пресс-служба фестиваля.

"Основные события фестиваля состоятся в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и Красноярской краевой филармонии. Эти сцены особым образом связаны с творческой биографией певца. Именно здесь состоялись его первое и последнее выступления", - отмечается в сообщении.

На фестивале свою сольную программу представит один из лучших теноров современности Хуан Диего Флорес (Перу/Австрия). Также в нем примут участие известные исполнители, среди которых Анджела Георгиу, Сергей Лейферкус, Стивен Костелло, Михаил Петренко, Юлия Герцева и Лев Винокур. На Фестивале будут представлены редко исполняемые оперные шедевры Сергея Рахманинова: "Скупой рыцарь" и "Алеко".

В Минкультуры Красноярского края уточнили ТАСС, что цена на концерты фестиваля будет "очень демократичная, ориентированная на бюджетную аудиторию". Стоимость билета составит 400-800 рублей.

Фестиваль учрежден при участии родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом с музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.