Алтайский край поддержал проект по увеличению вместимости игорной зоны "Сибирская монета"

БАРНАУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Алтайского края поддержало инвестиционный проект стоимостью 3,5 млрд рублей по развитию единственной за Уралом игровой зоны "Сибирская монета". Как сообщил в пятницу губернатор региона Виктор Томенко в рамках открытия подстанции, которая обеспечит надежное электроснабжение игровой зоны, его реализация позволит игровой зоне принимать в два раза больше гостей.

"Проект, о котором мы говорим, оценивается в 3,5 млрд рублей. Он будет реализовываться в несколько этапов и получил поддержку на краевом уровне. Проект по созданию еще одного комплекса позволит удвоить количество принимаемых гостей и все показатели, связанные с рабочими местами и объемами налоговых поступлений", - отметил Томенко.

При этом он добавил, что регион выделит инвестору без конкурса на правах аренды земельный участок, на котором будут построены казино, гостиницы и сопутствующие объекты. "Это места благодатные, интересные для профессиональных инвесторов, которые понимают толк в организации отдыха", - сказал глава региона.

По его словам, "Сибирская монета" имеет большое экономическое значение для края. В 2018 году ее посетили почти 140 тыс. человек. В ней создано 350 рабочих мест, а общая сумма налоговых отчислений с момента начала ее деятельности превысила 200 млн рублей.

1 июля 2009 года в России вступил в силу закон, согласно которому в стране были закрыты все предприятия игорного бизнеса. Исключение было сделано только для казино в четырех особых игорных зонах - в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. 23 июля 2014 года подписан закон о создании пятой игорной зоны - в Республике Крым.

Алтайская "Сибирская монета" расположена на площади 2,3 тыс. га в живописных предгорьях на границе с особой экономической зоной "Бирюзовая Катунь". Общий объем инвестиций в игорную зону составил около 2 млрд рублей, из которых 40% - средства краевого бюджета.